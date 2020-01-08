韩国出现“不明原因肺炎”疑似病例

（早报讯）韩国疾病管理本部1月8日表示，韩国国内出现首例“不明原因肺炎”疑似病例。

韩联社报道，该患者为中国籍女性，去年12月13-17日与一名同事一同前往武汉市出差。目前，该患者已被移送至盆唐首尔大学医院并接受隔离治疗和检查，健康状况良好。

其初步流行病学调查结果显示，该女性在武汉期间并未前往与疾病有关联的华南海鲜批发市场，也不曾接触过野生动物。从武汉返回后，该患者12月17-25日在韩国停留，26日前往厦门市出差，30日返韩，31日起出现咳嗽和喉咙肿痛症状。1月2-3日出现咳嗽、发烧和盗汗现象，就医诊断为感冒，当时的胸部X光检查结果正常。

此后，该女性又于6日前往京畿道东滩圣心医院再次接受胸部X光检查，结果仍为正常，季节流感检查也呈阴性。但7日就医时被诊断为肺炎，由此院方向韩国疾病管理本部报告疑似病例。

目前，疾病管理本部正在调查准确病因，并对与该患者一同出差的同事及其接触人员进行调查。病例地区各保健站将继续监测接触者的发病情况。京畿道保健环境研究院近日对该患者进行的9种呼吸道病毒感染检测结果均呈阴性。

据中国卫生部门发布的有关声明，“不明原因肺炎”迄今尚无明显的人与人之间传播的证据，也没有医护人员被感染的情况。疾病管理本部当天开会决定，根据中方发布的声明，韩国将维持该疾病预警级别“关注”不变，同时也将加大防范力度，包括向医疗机构提供从武汉市入境的人员信息，向出境人员分发安全提示单等。