多国呼吁美伊克制 法土愿意斡旋调解

（早报讯）法国1月8日谴责伊朗攻击在伊拉克的美军基地，不过，法国指出眼下最为重要的事务是缓解这紧张局势。

法国外长勒德里昂发表声明说，“眼下最为迫切的是让局势缓解。”他说，法国正同各方联系，合力化解这紧张的局面；法国希望有关各方克制，负责任的化解眼下的危机。

土耳其也表明，愿意为美伊展开斡旋。

土耳其总统埃尔多安的发言人在周二晚的内阁会议后说：“土耳其是少数几个能同美国和伊朗对话的国家，而且可能是最重要的一个。”

此外，世界各国领导人敦促各方保持克制。从亚洲到美洲，人们对武装冲突失控的担忧不断升温。

阿联酋能源部长呼吁双方保持克制，“我们希望双方的智慧将让紧张局势降级。”他补充道，他并不担心石油供应。

由于局势动荡，日本首相安倍晋三取消计划从本周末开始的中东之行。日本内阁秘书长菅义伟表示，日本对紧张局势加剧深感关切，东京正寻求外交解决方案。

澳大利亚总理莫里森指示国防部长采取一切必要行动，保护在中东地区的澳洲军事和外交人员安全。澳洲向伊拉克军队提供军事培训，在该国约有300名人员。

新西兰代总理彼特斯说，新西兰对敌对行动升级表示关切，并敦促各方保持克制和外交。新西兰有45名军事人员在巴格达附近的塔吉营地，他们在那里培训伊拉克部队。

印度外交部发言人表示，建议印度公民避免前往伊拉克，直至另行通知为止。印度依赖中东原油满足其近三分之二的需求，在当前财政年度，印度公布从伊拉克进口了价值83. 5亿美元的原油。在伊拉克的印度人总数估计在1万5000至1万7000之间。