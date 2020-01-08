Vanguard集团：全球央行货币政策将进一步宽松

（早报讯）全球最大公募基金公司Vanguard集团表示，2019年全球政策不确定性大幅攀升、全球经济增长持续放缓，这种疲软状态会一直持续到2020年，2020年全球央行的货币政策由此可能转向进一步宽松。

Vanguard集团1月8日在上海举办2020年全球经济及市场展望媒体发布会，该集团投资策略及研究部亚太区首席经济学家王黔表示，2020年是一个充满不确定性的新时代，在全球化步伐放缓的背景下，投资低迷将限制资本深化，技术和思想的传播受阻则抑制了生产力的增长，这些都将削弱长期全球经济的潜在产出。

王黔分析说，2019年，面对不明朗的增长前景和持续的通胀缺口，全球央行从政策紧缩反转为进一步的政策宽松，如美联储在2019年降息75个基点、欧洲央行将其政策利率进一步下调10个基点至负利率区间。预计2020年年底前，美联储会进一步将利率下调25至50个基点。如果经济和通胀前景继续恶化，欧洲央行也有可能采取降息等更进一步的宽松政策。而新兴市场国家可能会同美国一起采取宽松政策。

王黔称：“我们不认为各国政府未来会出台足以显著提振经济增长的大规模财政刺激措施。考虑到决策者对金融稳定性的担忧，他们的举措的目标将是实现经济软着陆，而非增长的大幅反弹。”

Vanguard集团1975年在美国成立，目前全球资产管理规模超过6万亿美元，为全球最大公募基金公司，其业务范围覆盖澳大利亚、欧洲、美洲和亚洲。