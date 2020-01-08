戈恩批日本司法制度 没打算透露出逃方法

（早报讯）日产汽车公司前董事长戈恩8日表示，关于从日本逃出的方法称不打算透露。

戈恩因违反日本《金融商品交易法》等罪名被起诉，他于保释期间逃亡至中东黎巴嫩。1月8日他在首都贝鲁特举行记者会。

戈恩指出，“一天被审讯8小时，而且律师不能在场”，批评了日本的司法制度。

他表示，“坚信自己是清白的”；他说，“并非逃离正义，而是为了保护自己”，强调逃亡的正当性。

戈恩2018年11月19日被东京地方检察厅特搜部逮捕，2019年3月6日缴纳10亿日元保证金后获得保释。同年4月4日戈恩第四次被逮捕，同月25日缴纳5亿日元保证金后再度获得保释。

日本东京地方法院日前决定，没收戈恩保释保证金15亿日元。

据了解，戈恩2019年12月29日出逃。当天下午2点半左右，他独自一人离开保释条件中指定的港区住所，前往港区某酒店与2名男子汇合。下午4点半左右，在品川站确认到他们的身影。

戈恩一众从品川站搭乘东海道新干线，在新大阪站下车。晚上7点半左右，他们离开新大阪站，乘坐出租车前往关西机场附近的酒店。2名男子于晚上10点左右走出酒店，但没有戈恩的身影。2人搬运两个大箱子，戈恩或藏身于其中之一。

可能载有戈恩的私人喷气机于29日晚上11点10分从关西机场起飞，经由土耳其于次日30日进入黎巴嫩。

《华尔街日报》网络版6日报道称，国籍不同的约10至15人团队参与了逃亡计划。该团队曾20多次到访日本，至少预先查看了10座机场，最终选定安检薄弱的关西机场。

戈恩躲在开有透气孔的大型音乐器材箱内，得以乘上飞机。据称，到土耳其为止的途中，曾隶属美陆军特种兵部队“绿色贝雷帽”的民间保安公司人士等2人与戈恩同行，协助其逃亡。戈恩在声明中主张逃亡是“自己一个人准备的”。