哈里王子与梅根宣布卸下高级王室人员身份

（早报讯）英国王室传出震撼弹，王室成员哈里王子与夫人梅根宣布将卸下高级王室成员（Senior Member）角色，并努力达致财政独立，未来会平衡分配在英国及北美的时间。

综合媒体报道，哈里夫妇星期三（9日）在其皇室社交媒体帐户发表声明，表示经过几个月的反思及内部讨论后，作出有关决定，强调会继续支持女王，亦会继续履行对女王、英联邦及其他赞助人的职责。

声明又说，在两地平衡分配时间，可以让他们在王室传统下养育儿子阿奇，亦可以让他们一家人有空间展开新一页，包括成立他们的慈善机构。“我们现在计划平衡我们在英国和北美之间的时间，继续履行对女王、英联邦和我们的职责。”

哈里夫妇表示，此举将对其八个月大的儿子阿奇有利。“这种地理平衡将使我们在遵循皇家传统和赞赏中抚育儿子，同时也为我们的家庭提供了一个空间，使我们开启新篇章，包括成立新的慈善实体。”

路透社报道，白金汉宫在星期三发表声明，称与哈里王子及梅根退出皇家职务计划的讨论仍处于初期阶段。白金汉宫说：“我们理解他们渴望采取不同方法的愿望，但这些都是复杂的问题，需要时间才能解决。”

据报道，哈里夫妇两人和白金汉宫在这之前早已存有许多嫌隙的说法。英国《太阳报》星期三（8日）报道，哈里王子和梅根可能会在2020年搬到加拿大，并在被王室“边缘化”后放弃殿下头衔。

早在去年10月，哈里王子在英国独立电视台的一部纪录片中也谈到了他一直有离开英国的想法，并暗示可能会选择开普敦。

此外，梅根也在节目中公开承认对王室生活感到失望。她说:“仅仅活下来是不够的，对吗？这不是生活的意义。你必须茁壮成长，你必须感到快乐。我真的试着接受这种英国人那种不苟言笑的感觉。我努力了，我真的努力了。但我真的不想这样撑著过完我的人生。”

据报道，哈里与梅根去年圣诞节也打破传统，带着小王子阿奇到加拿大过节，没有与女王共度，在英国受到褒贬不一评价。有王室观察家说，这项决定有可能使这对夫妇与王室家族其他成员更形疏远。