戈恩指法总统马克龙引发导致他倒台的一系列事件

（早报讯）日产前首席执行官戈恩指法国总统马克龙推动了导致他倒台的一系列事件。

彭博社报道，雷诺和日产汽车的前首席执行官戈恩星期三（8日）在逃离日本以来的首次新闻发布会上将矛头对准马克龙，指责这位法国领导人两年前试图将日产锁定在与雷诺的联盟中，因此激怒了日本的高管和官员。

据报道，戈恩在记者会上虽然没有直接提到马克龙的名字，但当他暗示政府要求他违背自己的意愿、促使两家汽车制造商完全合并时，显然就是在暗指马克龙。

在新闻发布会上，马克龙并非戈恩抨击的唯一目标。戈恩的主要目标是日本检察官、日产高管以及该公司的律师事务所Latham & Watkins。但是，当他解释所谓的针对他的阴谋的来历时，他认为是法国总统需要为此负责。

戈恩表示，日本逮捕他是为了阻止马克龙推动的日产汽车与雷诺汽车之间建立更紧密的同盟。他说，他曾提议两家汽车制造商通过一家控股公司合并，并且还在与菲亚特-克莱斯勒汽车公司磋商合并。

戈恩说，马克龙5年前秘密地增加法国政府在雷诺的持股也令日产不快。他对2015年的一幕的说法是，当时法国加大了对雷诺汽车的参与，以利用赋予长期投资者双重投票权的新法规。当时的经济部长马克龙直到最后时刻才告知戈恩这一做法。