特朗普要求北约多加介入中东事务

（早报讯）美国总统特朗普与北约秘书长斯托尔滕贝格通电话，要求北约更多介入中东事务。

中新社报道，北约当地时间星期三（8日）晚上发布的公告，特朗普与斯托尔滕贝格在通话中就中东地区形势和北约的角色交换了意见，“特朗普要求秘书长北约要更多介入中东事务”。

公告称，两人同意北约应为维护地区稳定和打击国际恐怖主义做出更大贡献，两人也同意就此议题保持密切联系。

公告又称，通过向伊拉克和阿富汗派驻作训团以及参与由美国主导的打击“伊斯兰国”国际联盟，北约在打击国际恐怖主义方面发挥着关键作用。

据报道，美军3日在伊拉克刺杀伊朗伊斯兰革命卫队下属“圣城旅”指挥官苏莱曼尼后，北约因担心成为伊朗报复的对象，1月4日叫停了驻伊拉克人员的活动。北约新闻发言人1月7日证实，出于安全考虑，北约已将部分人员撤离伊拉克，临时转移至其它地方，但未透露转移人员的身份、人数、转移地点等细节。

公开报道显示，北约驻伊拉克人员包括军人和文职人员，人数约五百人，由北约29个成员国及伙伴国派出，主要身份为教员、顾问、支援人员等，主要工作是为伊拉克安全部队提供培训，提高其战斗力。

北约新闻发言人对媒体又称，北约仍会在伊拉克“占有一席之地”，未来如形势允许，北约将继续为伊拉克提供培训和援助。