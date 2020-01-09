马国2020旅游年 吉隆坡警方大动员维安

（早报讯）马来西亚警方为确保2020旅游年治安良好，周四（9日）启动由159名警察组成的旅游警察小组，分派在吉隆坡73处游客罪案热点驻守，同时各警区及单位超过1400名警力也会给予协助，确保隆市地区安全。

星洲网报道，吉隆坡总警长马兹兰周四在吉隆坡警察总部举行旅游警察开幕仪式上说，警方除了采取防范罪案巡逻，也成立特别行动室全年待命以应对游客投报，同时安排暗探侦查罪案，为打造安全城市做好准备。

“警方将采取7项方针以确保游客安全，239名警察大型摩哆车队、429名警车巡逻队员、612名各警区总部和警局人员等，以及热点区域的警局长，都将投入到协助旅游警察巡逻工作的行列。”

他说，防范罪案及社区安全组的高级警官将负责监督前线警察执勤；警方寄望能降低首都罪案率，让游客安心在马旅游。

他说，警方将在各热点安插来自刑事罪案调查组、毒品罪案调查组和政治组的暗探，侦查吉隆坡和布城的道路罪案如攫夺和抢劫案，这些地点包括独立广场、武吉免登和城中城广场。“暗探也将负责监视市区和布城的闭路电视，确保游客安全受到保障；不过，暗探的警力分布将保密。”

他也说，专为旅游年而设的特别行动室将全年24小时运作，警方将安排人手一天三班2人轮值，以第一时间应对来自游客的投报。“去年涉及游客的罪案有580宗，同比前年607宗减少了27宗，下降4.4%。”

根据警方提供的73处游客黑区列表，当中金马警局和布城7区警局辖区内皆有18处热点，敦李孝式警局辖下也占了13处热点，至于5大抢劫和攫夺黑区名单中，武吉免登和半山芭巴刹地区皆入榜。