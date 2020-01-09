斯洛文尼亚小镇特朗普“自由神像”焚毁

（早报讯）斯洛文尼亚一个小镇一群村民数月前建成一个美国总统特朗普的木制像，以批评民粹主义政治。这个木制像9日焚毁，疑遭人纵火。

法新社报道，这个于去年8月建好的木像高8米（26英尺），穿着常见于特朗普身上的蓝西装、白衬衫和红领带。塑造它的艺术工作者托马斯·施莱格尔（Tomaz Schlegl）把它命名为“自由神像”，借以对民粹主义表达批评。

该木制像最初安置在首都卢布尔雅那以北30公里的塞拉·普里·卡姆尼库村（Sela pri Kamniku），后来为了让更多人看到它，抗议者于12月将其移至附近的莫拉夫塞镇（Moravce）。

可是，木制像“移居”后不久，有人在它脸上添了胡须，让其脸部看起来有点像德国纳粹头子阿道夫·希特勒。

消防员9日赶赴现场灭火后，木像已完全焚毁。莫拉夫塞市长米兰·巴拉兹奇（Milan Balazic）说，预计警方将展开调查。

巴拉兹奇为将木像移至莫拉夫塞支付了1500欧元（近2253新元），将此视为提升他的小镇形象的机会。

斯洛文尼亚在2004年成为北大西洋公约组织的一员。施莱格尔说，鉴于美国下令对伊朗将军发动致命性打击后，紧张局势升级，他将涉嫌纵火者之举视为反对特朗普的作为。