联合国邮政发行农历庚子鼠年纪念邮票

（早报讯）为庆祝即将到来的农历鼠年，联合国邮政管理处将于1月10日发行“中国农历生肖”系列庚子鼠年特别版邮票版张。该邮票版张共包含10枚邮票，每枚面值1.2美元（1.62新元），为美国的标准国际邮资，主票面图案为联合国会徽，副票和背景则为鼠年生肖形象。

联合国新闻中心报道，这一生肖形象延续联合国“中国农历生肖”系列邮票的传统，以红色和金色为主色调，以中国传统剪纸艺术为灵感，设计者是来自中国的设计师殷会利。

联合国发行邮票的提议最早于1947年在阿根廷提出。1951年，联合国与美国邮政局达成协议，第一套美元面值的联合国邮票于当年10月24日的“联合国日”成功发行，数日之内便销售一空。此后，联合国又分别与瑞士和奥地利邮政机关达成协议，开始发行以瑞士法郎和奥地利先令为面值的邮票。

联合国是世界上唯一一个既不是国家、又没有领土，但却可以发行邮票的组织，也是世界上唯一一个以美元、瑞士法郎和欧元三种不同货币发行邮票的组织。自1951年成立以来，联合国邮管处已经发行了一千多种各类邮票。

联合国邮管处在联合国纽约总部，以及日内瓦和维也纳办事处同时发行，主题主要涉及人权、环境、濒危物种及世界和平等全球性的议题，反映了联合国这一国际组织所从事的工作。

邮管处于2010年5月开始发行以中国农历生肖为内容的邮票版张，今年的庚子鼠年邮票是该系列的第11张生肖版票，可在联合国邮管处设在纽约、日内瓦和维也纳的销售柜台，以及联合国邮票官方网站上购买。