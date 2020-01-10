苏莱曼尼遭截杀 是谁泄露他的行踪

（早报讯）消息人士透露，美国是通过伊拉克和叙利亚线人提供的情报，准确掌握伊朗圣城旅指挥官苏莱曼尼的行踪。

苏莱曼尼1月2日乘坐深色玻璃汽车抵达叙利亚大马士革机场，在四名伊朗革命卫队士兵的护送下，登上叙利亚鞑靼之翼（Cham Wings）航空公司一架空客A320型客机，飞往伊拉克首都巴格达。一位熟悉苏莱曼尼安全安排的伊拉克消息人士说，苏莱曼尼有私人飞机，但出于个人安全担忧，却避免乘坐。

巴格达机场两名官员说，苏莱曼尼的飞机于1月3日凌晨12时30分在巴格达机场降落，他和随从没有进入海关，他们直接从飞机楼梯下来。伊拉克民兵组织“人民动员力量”的副首领阿布在飞机外迎接苏莱曼尼，两人随后坐进一辆装有防备武器的轿车，苏莱曼尼四位随从则进入另一辆带防备武器的运动型多功能车（SUV）。

官员们说，两辆车沿着出机场的主要道路行驶。美军无人机发射的首两枚导弹于午夜12时55分击中搭载苏莱曼尼的轿车，几秒后载满随从的SUV也被击中。事发后伊拉克即刻封锁巴格达机场，阻止数十名安保人员离开，其中包括警察、护照官员和情报人员。

伊拉克安全官员证实，苏莱曼尼被击毙后几个小时内，伊拉克调查人员仔细检查了机场夜班人员的所有来电和短信，以找出谁可能向美国通报了苏莱曼尼的行踪。消息人士说，国家安全局人员对机场安全部门和鞑靼之翼航空公司职员进行了长达数小时的盘问。一名机场安全人员说，他接受了24小时的问话才被释放。

调查人员怀疑在大马士革和巴格达机场内有线人协助美国军方追踪和确定苏莱曼尼的所在位置。

伊拉克一位安全官员透露，国安局发现“有很强的迹象”显示，巴格达机场内部存在一个间谍网络，他们把苏莱曼尼的行踪这一敏感的安全细节，泄露给美方。

嫌疑人包括巴格达机场两名安全人员和鞑靼之翼的两名员工（一名间谍在大马士革机场，另一名间谍在苏莱曼尼乘坐的飞机上工作）。这四个嫌疑人还未被捕，但国安局调查人员相信，他们所属的网络专向美国军方提供情报。鞑靼之翼两名可疑员工正接受叙利亚情报部门的调查，巴格达那两名机场安全人员则受到伊拉克国安局的调查。

伊拉克官员透露：“巴格达调查小组的初步结果显示，有关苏莱曼尼行踪的第一个情报发自大马士革机场。巴格达机场线人的工作则是确认目标抵达以及他的车队细节。”