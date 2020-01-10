游戏开发商借题发挥 制作“戈恩不见了”电子游戏

（早报讯）日产前董事长戏剧性潜逃事件被游戏开发商制作成“戈恩不见了”电子游戏，该游戏一经发布就迅速在日本Twitter上流行开来。

彭博社报道，一款名为“戈恩不见了”（Ghone is gone）的游戏预告被发布在游戏平台Steam上流传。据悉，该游戏将于1月22日正式发行，目前已正式开放预购。

据Steam平台上发布的该游戏介绍，该游戏主人公名叫洛斯卡·戈恩（Loscar Gon），是著名车企“Nisson”的前董事长，在敌人的24小时监视下，试图用各种办法逃离。洛斯卡·戈恩在游戏中曾经是汽车业的老板，还曾是Ruso、Nisson和Bishibishi三家公司联盟的首席执行官。

关于游戏玩法介绍，该游戏为隐身动作游戏，游戏通关需要躲过警察、检察官及Nisson前员工等仇敌，最终抵达西关机场（Sankai）并逃至其祖国NonLeva。

整个游戏的时间大约为40分钟，游戏得分高低取决于玩家用多少钱并逃到一个非黎巴嫩国家。此外，重新交保释金能使游戏玩家的得分提高1.5倍。

该游戏支持英语、日语、法语、中文等29种语言，开发和发行商为“芥末寿司工作室”（WasabiSushiStudio）。

游戏发行方的游戏说明最后称，本游戏纯属虚构，与真实中的人、国家、职业和机构无关，如跟实际事件有相似之处，纯属巧合。

此前据外媒报道，日产前董事长戈恩（Carlos Ghosn）在因薪酬丑闻被捕后，在2019年年底独自离开东京住所后，搭乘新干线抵达关西机场附近的酒店。他随后在前美国特种兵的帮助下藏身在装音响设备的大箱子里躲过机场安检，进一步搭乘私人飞机成功出逃至黎巴嫩。