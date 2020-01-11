（早报讯）已故阿曼苏丹卡布斯·本·赛义德的堂弟海赛姆·本·塔里克·赛义德11日宣誓就职，成为阿曼新苏丹。

路透社报道，随着卡布斯（Qaboos bin Said）的去世，该地区失去了一位值得信赖且经验丰富的领导人。卡布斯被视为现代阿曼之父，他让阿曼在陷入区域斗争的两个邻国之间取得平衡，即西部的沙特阿拉伯和北部的伊朗。

海赛姆（Haitham bin Tariq al-Said）在电视讲话中承诺，他在进一步发展阿曼的同时，会坚持阿曼与所有国家和平共处、维持友好关系的政策。他说：“我们将继续协助他国和平地解决争端。”

新华社报道，海赛姆生于1954年，曾担任阿曼遗产和文化大臣、外交部次大臣等职务。

据当地媒体报道，卡布斯于当地时间10日晚去世，享年79岁。阿曼苏丹办公室11日发布声明，高度赞扬卡布斯的功绩，并宣布全国所有政府机关、国营单位、私营企业、群众团体等暂停工作3天，全国降半旗40天，以示哀悼。

卡布斯1960年毕业于英国桑赫斯特军事学院，后在英步兵团任中尉，1964年返回阿曼，并于1970年7月登基执政。据报道，卡布斯没有子嗣，也没有公开指定继承人。根据阿曼1996年颁布的一项法令，其家族应在苏丹空缺三天内指定一位继承人。