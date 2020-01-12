25岁马国女被肢解弃尸 台警公布在逃嫌犯照片

（综合讯）台北昨日（1月11日）惊传骇人分尸命案，死者是一名来自马来西亚的25岁邓姓女子。

根据《联合报》报道，女子遗体被人用棉被包裹，手脚被肢解，并装在两个纸箱弃置在基隆山区的林间。警方目前已经锁定一名重嫌，目前还在追缉中。

报道指出，死者表哥在本月6日报案，其表妹在当天外出后失踪。警方在昨日中午，循线调查到基隆山区一处边坡林间，发现两个纸箱被弃置。警方打开纸箱后发现女死者，其手脚被肢解，遗体被嫌犯以棉被包裹。由于部分遗体已长虫，警方初判死者失踪当天就已经遇害。

邓姓女子住在台北市万华区富民街一处民宅5楼租屋，其租屋处未见异常，但警方将死者对面的林姓男邻居列为重嫌。

涉嫌分尸的林姓男子。（台北市政府警察局）

44岁林姓男邻居在案件曝光后，也消失无踪。根据消息人士透露，男邻居浴室有清理过的痕迹，现场还弥漫松香及杀虫剂气味。

初判林男是在住处肢解女死者，并调阅监视器画面发现，林男在案发期间曾运出两个纸箱，并用一辆租来的汽车运载至基隆山区。

警方指出，林男丢弃随身物品逃亡藏匿，藏匿地区可能为台北市、新北市及基隆市等地区。为早日将他绳之以法，警方决定公布他的影像请民众协寻。

警方表示，目前仍积极追缉犯嫌，至于犯案动机仍有待进一步调查才能厘清。