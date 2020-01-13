以色列研究或可防止动物病毒传给人类

（早报讯）以色列研究人员开发出一种新型分子，有望阻止某些沙粒病毒感染人类。

沙粒病毒是一类病毒的总称，它们常存在于动物身上，其中有些病毒可能感染人类。比如通常在啮齿动物中传播的胡宁病毒和马丘波病毒就属于沙粒病毒，这两种病毒可感染人类，引发与埃博拉出血热相似的症状，严重时可导致死亡，但目前还缺少有效的治疗方法。

新华社报道，以色列魏茨曼科学研究所等机构研究人员分析了啮齿动物携带的多种沙粒病毒，发现它们的病毒结构都与啮齿动物细胞上的受体高度契合。对于人类细胞上的相关受体，有些病毒不能与之结合，因此不能感染人类，但有些病毒也能勉强与人类细胞相关受体结合，所以能够感染人类。

研究人员采取类似“外科手术”的方式，将啮齿动物细胞上的相关受体部位取下，放到一种对人体无害的抗体分子上，得到一种名为Arenacept的分子。实验显示，它可有效“诱惑”病毒与之结合，使病毒离开人体细胞。此外，它还能激发人体免疫系统的免疫反应。

据介绍，Arenacept分子无毒、耐热、性能稳定，有利于制成药物后被送往相关疾病流行的偏远地区。研究人员说，这种分子对沙粒病毒中借助相同受体感染人类的多种病毒可能都有效，接下来计划进行医学临床试验。