马哈迪：必须解决印度停止进口马国棕油的危机

（早报讯）马来西亚首相马哈迪表示，马国必须设法解决印度停止进口马国棕油的危机。但他坚持马国除了金钱，也应该坚持一些重要原则。印度是全球最大的棕油进口国，也是马国最大的棕油进口国。

马哈迪今年多次批评印度内政，这引起印度不满并引发外交争端。印度并未明令禁止购买马国棕油，但印度官员已经私下警告当地棕油进口商避免购买马国棕油。

五名熟悉情况的业内人士告诉路透社：“我们可以进口马国棕油，但政府已经表明‘若你的船货被卡着，就别来找我们’的警告。”他说，没人愿意自己的船货卡在港口。当地进口商都改而购买印度尼西亚的棕油。

马哈迪周二在吉隆坡出席活动后的记者会答询时表示：“我们当然很担心，因为我们出售很多棕油给印度。但我们也必须坦率说出哪里出了问题。如果只考虑金钱而允许事情出错，很多事情都会出错。”

马哈迪说：“这是我们必须寻求解决方案的事情，但事实是，印度正在发生的事情正在引起当地人民的不满，全世界都认为歧视是错误的。”

马哈迪今年中拒绝将印度籍回教传教士扎基尔引渡回印度受审，他指扎基尔无法在印度获得公平审讯，甚至可能遇害，这引起印度不满。

马哈迪今年9月在联合国大会指印度“入侵及占领”查谟与克什米尔地区而惹怒印度。消息指印度政府在那之后就警告当地业者不要进口马国棕油，这导致后续三个月马国棕油出口至印度的数量急降76%。

马哈迪在2019年底的吉隆坡峰会再度评论印度公民身份修正法案，引起印度政府强烈抗议，并在去年12月21日召见马国驻印度最高专员并提出正式抗议。