伊朗逮捕涉及击落客机者

（早报讯）伊朗政府已经逮捕多名涉及击落乌克兰客机者，伊朗总统鲁哈尼则表明将彻查此事。

伊朗司法部发言人埃斯梅利周二表示，伊朗司法部门逮捕了一些与坠机事件有关者，并将将审问这些被捕者。

据半官方的伊朗迈赫尔通讯社（Mehr）报道，埃斯梅利并未透露被捕者人数，只表示伊朗与乌克兰调查员将带着客机的黑匣子前往法国，这将有助厘清这起悲剧的来龙去脉。

此外，伊朗总统鲁哈尼周二在国营电视台发表演说时表示：“我承诺政府将全力调查此事。”他指美国对伊朗的政策是造成这次失误的根本原因，但伊朗相关官员对此也有不可推卸的责任。他说，涉及者将遭严惩。

他说：“司法部门应该组建特别法庭，包括一名高级法官和数十名专家……这不是普通案例，全世界都关注这个法庭。这是不可原谅的错误……不能只由一个人负责……。“

他表示：“伊朗军方承认错误是很好的第一步，我们应该向人们保证，这种事情不会再发生。”他还表示，他的政府“对伊朗人负责，也对坠机丧生者的国家负责”。

伊朗高级将领苏莱曼尼本月3日遭美军空袭身亡，伊朗8日向驻伊拉克美军目标发动导弹袭击作为报复，但未造成伤亡。不过，伊朗的导弹袭击数小时后，意外击落一架乌克兰客机，导致176人罹难。

伊朗军方11日承认由于“人为失误”而意外击落客机。伊朗部队误把乌克兰客机当成巡航导弹，因此发射一枚短程导弹击落它。