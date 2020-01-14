马国警方破获“观音王”茶包冰毒 捕4毒贩

（早报讯）马来西亚警方破获大批被包装成“观音王”茶包的冰毒，总值210万令吉（约70万新元），并逮捕4名毒贩。

星洲网报道，全国毒品罪案调查部总监莫哈末卡里尔周二在雪州警察总部召开新闻发布会时指出，雪州毒品罪案调查组警员星期天（12日）晚上8时45分，依据情报，在灵市加星路拦截3辆轿车，在其中一辆轿车里发现装有冰毒的40包“观音王”茶包，当场逮捕1名华裔男子、2名巫裔男子及1名泰国男子。

“落网嫌犯年龄介于27至39岁，除了28岁的嫌犯外，其余嫌犯都对冰毒呈阳性反应。”

他说，单身的华裔嫌犯（39岁）分别拥有与赌博及偷车相关的犯罪前科，他在集团中扮演中间人角色。“落网的31岁已婚巫裔业余承包商为毒贩，另一名27岁的已婚泰国男子是一名餐厅助手；他们与28岁的巫裔无业汉是朋友关系。”

他补充，落网的贩毒集团分子活跃8个月，警方目前还在调查这些冰毒是供应本地市场还是外国市场。

“警方也在行动中起获2辆轿车、现金12万7725令吉、泰铢7920（约1066令吉）及11只名贵手表，全部总值25万9791令吉。”

落网的4名嫌犯被延扣7天至周日（19日），并在1952年危险毒品法令第39B条文下接受调查。这意味着一旦罪成，将被判强制性死刑。

另一方面，他说，雪州警察总部毒品罪案调查组在本月10及11日的这两天展开破冰行动2.0行动中，共逮捕了231人。

“被捕者当中78人被发现吸毒、61人拥毒及46人贩毒，还有19人拥有哥冬叶，14人涉及特别防范罪案法令的案件，另13人是通辑犯。

他说，警方也起获总值约12万零650令吉的各类毒品。