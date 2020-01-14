马国拟设立“和谐和解”特委会来解决种族宗教课题

（早报讯）马来西亚首相署部长（国家团结及社会和谐事务）瓦达姆迪说，政府建议成立一个称为“和谐及和解委员会”的特别委员会，以解决种族和宗教课题，成员将会是社会上备受敬仰的闻人。

星洲网报道，他接受媒体访问时说，这个“和谐和解”特委会（National Harmony and Reconciliation Commission）将作为一个调停及解决所有种族或宗教敏感事务的单位，包括不管是由个人或组织在社交媒体上所挑起的相关课题。

“此事还在建议阶段，我正在研究现有法律如煽动法令和刑事法典的实用性，以解决相关课题包括通过社交媒体侮辱其他种族和宗教。

“这是因为，我发现在这些人当中，他们并不知道他们所写的东西，已经触动其他宗教徒的情绪，在此事上，这个特委会将传召相关的单位，以要求他们解释本身的行为。”

他说，特委会将作为一个独立的单位，并劝告他们道歉及理解不应该碰触的事项，以及认识其他种族的文化。

另外，瓦达姆迪指出，当政府所给予的言论自由被滥用散播假信息，以致挑起种族间的误解和紧张，令整个情况雪上加霜。

“不只是马来西亚如此，而是全世界都这样，社交媒体成了散播新闻包括假新闻的主要媒介，从前媒体是被特定群体控制，但现在的资讯无疆界，以致有一小撮人民认为，他们有权散播本身的意识形态和看法。”

他说，这些群体不管这些新闻的真假，甚至不想知道此事是真是假，因为他们对网民接受这些耸动的新闻，感到沾沾自喜。

瓦达姆迪说，有一些在社交媒体上挑起的课题，已威胁马来西亚长久以来所达致的和谐，并成为希望联盟政府的主要挑战，政府只好采取谨慎措施，以解决每一个浮现的问题，并将各造的利益列入考量，小心翼翼的行事。

他也说，半岛的人民必需效仿东马沙巴和砂拉越州各种族间的亲密和容忍，这可让他们在没有猜疑的情况下，和谐生活。