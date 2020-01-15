魏家祥指马哈迪“高招” 把球踢向希盟四党魁

（早报讯）马华总会长魏家祥指出，首相马哈迪日前在回应交棒课题时，以“希盟主席理事会要我走，我就走！”的方式，把球踢到希盟四党党魁脚下简直高招。

他在面簿撰文分析希盟四党对于首相交棒课题的表态，并认为即便是安华本身也不敢公然要在5月任相，更何况是其余的三党。“这回不得不承认‘姜还是老的辣’，老马check mate（将死）安华阵营。

“他更加可以名正言顺说‘没人要求我下台’，也顺理成章的继续当他的首相。或许马哈迪将打破人类记录成为史上唯一的‘百岁首相’！”

魏家祥分析，随着土团党即将进行改选，该党在509后也尝到首相职权的甜头，该党主席慕尤丁不敢建议四个月后让贤，而他们的党员也不可能甘心眼睁睁看着原属土团党的首相职位转让给公正党。

他补充，民主行动党秘书长林冠英对马哈迪总是恭恭敬敬、唯唯诺诺，早已成了“静静党”党魁，而诚信党主席莫哈末沙布的的步伐跟民主行动党总是相当一致，也肯定不敢要求马哈迪5月下台。

“接着谈到公正党，吸取了过往的失败教训，安华就算吃了豹子胆也不敢说……他昨天（周二）说要在马哈迪‘心甘情愿’卸下首相职位后才接位。但这有可能吗？安华应该心里有数吧？就算马哈迪5月卸任的话，接班人未必是安华。所以公正党逼宫行动只停留在‘小卒施加压力’皮影戏的阶段。”