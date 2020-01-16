马哈迪：南北大道过路费降18%，收费期延长20年

（早报讯）马来西亚首相马哈迪宣布，政府决定继续持有南北大道公司（PLUS）股权，同时从今年起将过路费调低18%，但南北大道公司的特许经营权合约必须延长20年。

调低过路费是希盟2018年大选的竞选承诺之一。一些希盟领导人在2018年大选前甚至承诺上台次日就会调降过路费。不过希盟执政超过一年半后，仍未落实这项承诺而备受批评。

马哈迪周四在记者会说，政府检视所有由私人公司向国库控股提呈的竞标献议后，决定保留政府在南北大道公司而不会将这家公司卖给任何人。根报道，共有五家企业竞标南北大道股权。

马哈迪说，政府决定让国库控股（持有南北大道公司51%股权）及公积金局（持有南北大道公司49%股权）继续南北大道公司的最大股东是最好的安排。他说，政府决定今年起调低南北大道公司旗下所有大道的过路费18%，以减轻人民的负担。

至于将特许经营权合约延长20年，马哈迪认为，其实现有的大道收费已经相对低廉，但大道未来20年若能维持同样的收费，人民将从中受惠。

南北大道公司旗下大道包括南北大道、马新第二通道（LINKEDUA)、槟城大桥、第二中环衔接大道（ELITE HIghway）、北海居林大道（BKE）、及芙蓉──波德申大道（SPDH）等。