日本又一艘渔船被俄罗斯扣押

（早报讯）据日本媒体16日报道，北海道根室市一艘日本渔船15日傍晚在北方四岛（俄罗斯称南千岛群岛）近海作业时受到俄有关部门现场检查并被扣押。日本内阁官房长官菅义伟16日呼吁俄方尽快让日本渔船返港。

新华社引述报道说，北海道政府说，被俄方带走的是一艘捕捞鳕鱼的29吨级渔船，船上共有6名船员。当地政府正在加紧核实情况，目前还没有收到其他船只接受现场检查的消息。

另据俄罗斯联邦安全局萨哈林州边防管理局新闻处16日通报，俄执法人员15日在检查国后岛附近一艘日本渔船时发现，该船捕获了714公斤鳐鱼，但没有将这些鱼记录在捕捞报表中。俄执法部门认为，这一行为违反了俄日政府间协议的相关规定，因此扣留这艘渔船并对船长提起行政诉讼。该船长面临25万俄罗斯卢布（5470新元）的罚款。

去年12月，5艘捕捞章鱼的日本渔船遭俄有关部门扣押。俄方称日本渔船实际捕捞量超出日方记录数量，违反双方有关捕捞量的规定。日本渔船在缴纳罚款后获释。

日俄两国政府1998年同意搁置北方四岛主权问题，缔结日本渔船作业协定。大致在北海道与北方四岛中间划设“海面渔业调整规则线”，日本向俄罗斯相关机构支付合作金后，可在该线北方四岛一侧实施安全作业，作业条件每年通过谈判确定。

日本北海道以北的齿舞、色丹、国后、择捉四岛被日本称为北方四岛，俄罗斯称之为南千岛群岛。这些岛屿二战前属于日本，二战后被苏联占领，苏联解体后由俄罗斯作为继承国实际控制。俄日因这些岛屿归属问题争议不断，双方至今未缔结和平条约。