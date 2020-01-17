联合国：今年全球经济料增长2.5%

（早报讯）联合国周四（16日）发布《2020年世界经济形势与展望》报告，预计2020年全球经济或增长2.5%，东亚仍是全球经济增长最快和对全球增长贡献最大的地区。

报告显示，受贸易争端影响，2019年全球经济增长率降至2.3%，为10年来最低水平。2020年全球经济增长可能达到2.5%，但如果贸易局势紧张、金融动荡或地缘政治紧张局势升级，全球经济复苏进程可能“脱轨”。

报告指出，鉴于政策持续的不确定性、疲弱的商业信心和不断减弱的财政刺激措施，2020年美国经济增速将从2019年的2.2%放缓至1.7%；由于私人消费稳步增长，2020年欧盟经济增速将从2019年的1.4%小幅攀升至1.6%。

报告强调，尽管存在诸多阻力，东亚仍是全球增长最快的地区，也是对全球增长贡献最大的地区。2019年东亚地区经济增速为5.2%，预计2020年将继续保持在5.2%这一较为适中的水平。

报告警告，经济持续低迷可能严重拖累可持续发展进程，而普遍存在的不平等现象及不断加深的气候危机，也让许多地区民众的不满情绪日益加剧。

《世界经济形势与展望》报告是联合国关于全球经济趋势预期的旗舰出版物。该报告每年由联合国经济和社会事务部、联合国贸易与发展会议以及五个联合国区域委员会共同撰写。