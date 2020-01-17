头球可能增加失智风险 苏足总拟禁止12岁以下头球

（早报讯）（格拉斯哥综合电）头顶球可能增加球员患上失智症的风险，苏格兰足总打算在本月内正式禁止12岁以下儿童在训练中用头顶球。

去年10月一份格拉斯哥大学的报告指出，前职业足球员患上脑退化疾病的几率，比一般人高3.5倍。

苏格兰足总发言人表示，由于研究报告采样对象以苏格兰足球员为主，作为苏格兰足球的监管单位，苏格兰足总必须采取措施。

领导该医学研究的斯图尔特教授相信，禁止儿童头顶球只是起点。他说：“减少青少年在运动中受到头部冲击是个好主意，但我个人更谨慎地以为，这样做并不足够。”

斯图尔特教授认为：“我们应该从更宏观的方向去检讨足球比赛，无论业余、成年人、职业选手，把‘禁止12岁以下球员用头顶球’的态度改为‘看看还有什么方面能够有效改善问题’。”

他也相信这不仅限于足球，各项运动、各单位都应该思考这个攸关球员福利的问题。

阿申纳（Arsenal）与凯尔特人（Celtic）名宿哈特森（Hartson）盛赞苏格兰足总的决心。这名以头球著称的前锋说：“头顶球是我的一大才能，球队主帅招揽我主要就是因为我的头球能力。可是我们知道有球员为此失去生命，有些名宿退役后患上失智症，我很庆幸苏格兰足总愿意带领足球界做一些事。”

类似的禁令在美国于2015年起实施。苏格兰将是首个执行这类禁令的欧洲国家与地区。

2002年，威尔士名宿阿斯特（Astle）死于脑退化疾病，得年59岁。阿斯特以头球著称，他活跃的年代，业界使用的足球更重，头球对球员的冲击力更大。阿斯特死后人们发起运动，要求彻查他晚年脑退化的疾病是否与头球有关。最终脑神经专家研判，阿斯特的死因近似于拳击手脑部受创的情况。