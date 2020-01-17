日产指戈恩挪用公司资金逾4亿日元

文 / 林煇智

发布 / 2020年1月17日 7:01 PM

戈恩12月底从日本弃保潜逃到黎巴嫩，他在黎巴嫩首都贝鲁特召开记者会时指被扣留期间遭检方残酷无情的对待，甚至威胁要对付其家人。（路透社）

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（早报讯）日产汽车公指前董事长戈恩曾私自使用日产方面的资金4亿日元（约500万新元）以上，在凡尔赛宫（Palace of Versailles）举行派对等。

日本共同社报道，日产汽车星期四（16日）向东京证券交易所提交的报告称指出，日产与法国汽车巨头雷诺的企业联盟统管公司的共同调查结果显示，除了派对外，戈恩还从统管公司支出了至少390万欧元（584万新元），用于向巴西里约热内卢的嘉年华、法国戛纳电影节邀请嘉宾以及购买高档品牌“卡地亚”的礼品等。

报告还称，统管公司2009至2018年替戈恩向学校等10家机构捐赠的约237万欧元中的大多数“很可能与业务无关”。报告称，他将公司的商务喷气式飞机用于个人的费用“按市场价值换算至少达到310万欧元”。

另一方面，日产的单独调查指出，位于荷兰的日产子公司“Zi-A”在里约热内卢及黎巴嫩的贝鲁特购入后由戈恩使用的住宅，其购入和装修费总额达2200万美元以上。此外还记载称，从日产向戈恩的姐姐支付了75万美元以上顾问费。

面对挪用资金的问题，戈恩此前在采访时还曾强调，“坦率地讲，没有公私不分的问题。”

据报道，戈恩去年因涉违反日本《金融商品交易法》及《公司法》，被控渎职罪、挪用公款、非法投资等。他早前潜逃到黎巴嫩，批评日本司法不公。

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