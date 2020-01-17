日产指戈恩挪用公司资金逾4亿日元

（早报讯）日产汽车公指前董事长戈恩曾私自使用日产方面的资金4亿日元（约500万新元）以上，在凡尔赛宫（Palace of Versailles）举行派对等。

日本共同社报道，日产汽车星期四（16日）向东京证券交易所提交的报告称指出，日产与法国汽车巨头雷诺的企业联盟统管公司的共同调查结果显示，除了派对外，戈恩还从统管公司支出了至少390万欧元（584万新元），用于向巴西里约热内卢的嘉年华、法国戛纳电影节邀请嘉宾以及购买高档品牌“卡地亚”的礼品等。

报告还称，统管公司2009至2018年替戈恩向学校等10家机构捐赠的约237万欧元中的大多数“很可能与业务无关”。报告称，他将公司的商务喷气式飞机用于个人的费用“按市场价值换算至少达到310万欧元”。

另一方面，日产的单独调查指出，位于荷兰的日产子公司“Zi-A”在里约热内卢及黎巴嫩的贝鲁特购入后由戈恩使用的住宅，其购入和装修费总额达2200万美元以上。此外还记载称，从日产向戈恩的姐姐支付了75万美元以上顾问费。

面对挪用资金的问题，戈恩此前在采访时还曾强调，“坦率地讲，没有公私不分的问题。”

据报道，戈恩去年因涉违反日本《金融商品交易法》及《公司法》，被控渎职罪、挪用公款、非法投资等。他早前潜逃到黎巴嫩，批评日本司法不公。