美国三个机场将对武汉旅客进行入境检查

美国疾病控制与预防中心（Centers for Disease Control and Prevention，简称CDC）周五（1月17日）宣布，即日起美国的三个机场将对从中国武汉直飞或转机前往美国的旅客进行入境检查，以检测旅客是否存在发烧等新型冠状病毒的相关症状。

据美国之音报道，这三个机场分别是旧金山国际机场、纽约肯尼迪国际机场和洛杉矶国际机场。CDC正在向这些机场增派约100名检疫人员。

中国农历新年即将到来，CDC预计在接下来的几周内，这三个机场可能会迎来多达5000人。

CDC表示，根据目前的信息，这种新型冠状病毒对美国公众所构成的的风险是很低的。尽管如此，CDC也正在采取积极的预防措施。

CDC的麦斯尼耶（Nancy Messonnier）博士说：“我们现在已经做好准备，根据疾病预防控制中心目前掌握的信息，快速、协作地应对这一新威胁。”

CDC还说： “对这种新型冠状病毒的调查正在进行中，我们正在监测和应对这种不断变化的情况。”

中国武汉去年12月出现了新型冠状病毒感染的肺炎，目前已造成两人死亡。武汉市卫生健康委员会17日发布公告称，截至1月16日24时，累计报告新型冠状病毒感染的肺炎病例45例，已治愈出院15例，在治重症五例，死亡两例。

不过路透社报道，帝国理工学院MRC全球传染病分析中心（MRC Centre for Global Infectious Disease Analysis）的科学家周五（1月17日）在一篇论文中估计，感染新型冠状病毒的人数可能比官方报道的多数百人。该市受影响的市民可能超过一千。