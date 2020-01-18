埃尔多安：利比亚政府垮台 欧洲将面临新恐怖主义威胁

（早报讯）土耳其总统埃尔多安警告欧洲，如果利比亚黎波里获得联合国承认的政府垮台，欧洲可能面临来自恐怖组织的新威胁。

法新社报道，埃尔多安在星期六于柏林举行的利比亚和平会议前夕发表的文章作出上述表述。埃尔多安说，欧盟如果无法充分支持获国际社会认可的利比亚“民族团结政府”（Government of National Accord），他们将“背叛包括民主和人权在内的自身核心价值观”。

自4月以来，由利比亚总理萨拉杰（Fayez Al Sarraj）领导的政府频遭到该国东部强人哈夫塔尔（Khalifa Haftar）部队袭击。战斗元至今已打死了280多名平民和2000名战士。

埃尔多安写道：“如果利比亚的合法政府垮台，欧洲将面临一系列新的问题和威胁。”他还说，届时，“在叙利亚和伊拉克遭到军事挫败的伊斯兰国和基地组织等恐怖组织将找到沃土，重新站起来。”

据报道，土耳其总统埃尔多安星期五（16日）说，土方正在继续向利比亚派兵，以支持利比亚民族团结政府。埃尔多安当天在首都安卡拉举行的2019年度总结大会上说，土方增兵利比亚是为了保证利民族团结政府的生存和稳定。“我们将动用一切政治、经济、外交和军事等手段，支持利比亚合法政府，并保证土耳其国家安全。”

利比亚自2011年卡扎菲政权被推翻后陷入动荡。目前，利比亚两大势力割据对峙。得到联合国承认的民族团结政府与支持它的武装力量控制西部部分地区，国民代表大会则与“国民军”结盟。

自去年4月以来，“国民军”对首都的黎波里发动进攻，与控制该市的民族团结政府部队作战。

本月13日，利比亚冲突双方在莫斯科就停火问题举行谈判。俄国防部14日表示，谈判的主要成果是“各方同意无限期延长停火”。土耳其和俄罗斯原本在一项共同倡议中同意停火，但哈夫塔尔本周突决定退出谈判，拒绝签署协议。