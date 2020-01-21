IMF下调全球经济展望 预警亦传递出一线希望

（早报讯）国际货币基金组织(IMF)预测2020年全球经济将加速增长，不过在贸易、中东局势相关风险影响下，增速会慢于先前预期。

IMF周一指出，2020年全球经济增速料从2019年的2.9%提高至3.3%，是三年来首次回升。不过对这两年增速的预测均低于10月公布的预期，而且是IMF连续第六次下调2019年预测。

彭博社报道，IMF对2020年全球多数主要经济体的经济增长预估维持不变或下调，但将日本预估从0.5%提高到0.7%，反映对12月刺激措施效果的预期。

对中国的预测提高0.2个百分点至6%。签署第一阶段贸易协议可能缓解近期的周期性疲软，不过中美经济关系在更大范围内的冲突尚未解决，“将继续压制经济活动。”

对美国的预估调降0.1个百分点至2%，2021年增速预测则保持在1.7%不变。

然而报告也传递出一丝希望，称风险演化为不良后果的可能性下降。本周在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛年度会议将对这种前景进行激烈讨论。许多经济学家及一些央行都抱有全球经济正在企稳的看法。

IMF预计2021年经济将加速至增长3.4%，积极因素包括制造业和全球贸易从低迷状态触底反弹，中美贸易谈判“间歇性”利好，以及央行的宽松货币政策。

IMF甚至对央行政策效果做了量化评估，表示若无刺激措施，2019年和2020年增速会少0.5个百分点。

IMF温和下调对美国和欧元区2020年经济增速的预测，对印度的预测则下调逾一个百分点。全球贸易量增速预测从3.2%下调至2.9%，仍远优于去年1%的增长。

尽管风险有所缓解，但IMF明确表示要担心的因素还有很多。贸易谈判进展时有时无，美国和伊朗酝酿中的紧张关系可能打击石油供应，另外还有天灾及社会动荡因素。

“全球宏观经济数据中还几乎看不到有出现转折点的迹象，”报告称。“尽管有势头企稳的暂时迹象，但全球增长长期低于趋势水平的风险仍然切实存在。”