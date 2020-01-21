新型冠状病毒已有四例死亡 英国面对风险尚低

（早报讯）从中国中部地区开始出现的新型冠状病毒出现第四例死亡病例，且有医务人员受到感染，英国传染病控制中心20日说，英国面对的风险非常低。

路透社报道，英国传染病控制中心副主任尼克·芬（Nick Phin）说:“根据现有证据，目前英国面临的风险非常低……我们正在与世卫组织和其他国际伙伴合作，已经向英国国民保健制度(NHS)提出了建议，并将不断对情况进行审查。”

尼克·芬说：“前往武汉旅游的人应该保持良好的手部、呼吸系统和个人卫生，如果在14天内出现呼吸道症状，应该及时就医。”

法新社报道，中国卫生单位的公告说，第四个死亡病例是武汉的一个89岁的老人，他在19日出现呼吸困难的问题后逝世。

世界卫生组织证实新病原体正在人与人之间传播，而不是像最初预料的那样仅由动物向人传播，中国已有15名医务人员感染病毒，其中一名病情危重。

中国中央电视台20日晚间报道，截至20日18时，中国境内累计新型冠状病毒感染的肺炎病例升至224例，其中确诊病例217例，疑似病例7例。日本和韩国通报确诊病例1例，泰国通报确诊病例2例。

在本周开始的农历新年假期期间，数以亿计的中国人将在国内外旅行，这增加了控制病毒传播的难度。

包括美国和许多亚洲国家在内的世界各国当局都加强了对来自武汉的旅客的筛查。