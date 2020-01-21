法律与政治面双管齐下 特朗普律师团吁参议院撤销弹劾

（早报讯）美国总统特朗普周一在一份备忘录中否认众议院的弹劾指控，呼吁参议院立即予以否决；该备忘录从法律和政治上为特朗普辩护。

路透社报道，这份厚达116页的审判备忘录寻求反驳对他的两项指控，这是特朗普在参议院周二正式开始审判前首次全面为自己辩护。

备忘录总结称：“参议院应否决弹劾条款，并立即宣布总统无罪。”

特朗普是美国历史上第四位可能因弹劾被罢免的总统。他因要求乌克兰调查政治对手拜登，而被指控滥用职权以及阻碍国会对他行为的调查。

民主党人指出，特朗普滥权的事证包括扣住美国提供乌克兰的军事援助金以向乌进行施压；并藉由拒绝交付文件以及禁止政府官员作证等方式，试图阻碍国会，即使众议院调查人员对这些官员发出传唤。

特朗普辩称，两项指控都不构成犯罪或是可弹劾他的罪行；身为总统，他有权决定对外政策以及提供什么信息给国会；而且众议院在12月18日通过弹劾特朗普前，进行了有缺陷且片面的程序。

“众议院民主党人选择了两项薄弱的弹劾条款...远未达到宪法对需犯下“重罪和轻罪”的弹劾要求。”备忘录称。“他们距离将总统赶下台的宪法门槛根本还远得很。”

备忘录的执行摘要声称，众议院民主党人对“‘滥用职权’的新奇理论并非能够弹劾的罪行，还将‘通敌、贿赂或其他重罪轻罪’的宪法标准取而代之。”