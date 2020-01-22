美参议院正式审理特朗普弹劾案

（早报讯）美国国会参议院星期二（21日）下午开始正式审理针对总统特朗普的弹劾案。首日焦点是就弹劾案审理流程决议草案进行辩论和投票。

新华社报道，美国参议院多数党（共和党）领袖麦康奈尔当天正式提交的决议草案，弹劾案审理主要包括开案陈述、交叉提问、参议院就是否传唤更多证人或检视更多证据进行投票表决等阶段。

决议草案规定，在22日开始的开案陈述中，作为控方的众议院民主党“管理人”和作为辩方的特朗普律师团队将各有最多24小时陈述时间，限在三个审理日内使用完毕。双方陈述后，参议员作为陪审员，可对控辩双方进行交叉提问，提问总时长不超过16小时，但没有限定天数。

决议草案还规定，在提问阶段结束后，控辩双方将各有两小时陈述时间。之后，参议院将就是否准许控辩双方各自传唤更多证人或检视更多证据进行讨论和表决，然后依照弹劾案审理规则处理其他动议。在各项讨论结束后，参议院应就众议院呈交的两项弹劾条款分别进行投票。

针对决议草案，参议院少数党（民主党）领袖舒默指责麦康奈尔在“掩护”特朗普，表示将提交修正条款。麦康奈尔则表示，参议院共和党人有足够票数否决民主党人的修正条款并确保决议草案获得通过。美国多家媒体认为，麦康奈尔提交的决议草案所规定的弹劾流程对白宫有利。

特朗普20日在社交媒体上指责说，舒默和众议院民主党人从未给过他“公平”。

2019年12月18日，美国国会众议院表决通过两项弹劾条款，指控特朗普滥用职权和妨碍国会。特朗普成为美国历史上第三位遭众议院弹劾的总统。

按照美国宪法，参议院对弹劾案进行审理，弹劾罪名须获参议院至少三分之二成员即67名参议员投票赞成方能成立。目前，参议院由53名共和党人、45名民主党人和两名通常与民主党人共同投票的独立参议员组成。