泰国金庄血腥抢劫案嫌犯落网

（早报讯）泰国警方经数周搜捕行动，以及面对公众不断施加的压力，终于捉拿一名两星期前在华富里金铺持枪抢劫的独行枪匪。嫌凶在干案过程中杀死三人，其中包括一名两岁的小孩。

泰国1月9日晚上发生血腥抢劫案，一名穿着迷彩装的蒙面男子持枪闯入在曼谷东北130公里外的华富里（Lopburi）府孟区罗敏申连锁百货商场的一家金铺，肆意开枪造成三人死亡，四人重伤，死者包括一名两岁男童死亡。嫌凶还抢走了总值50万泰铢（约合2.2万新元）的金饰。

泰国新闻网站“考苏得”（Khaosod English）报道，泰国警方星期三（22日）说，一名现年38岁的帕斯蒂钗（Prasittichai Khaokaew）被警方盘问后承认自己是嫌凶。

据报道，调查人员没有向媒体透露任何细节，但泰国一家学校Wat Pho Chai School其网站上指嫌犯是该校的校长（School Director）。

嫌犯工作学校的一位老师说，帕斯蒂钗是一名枪支狂热者，拥有数支枪支。尽管如此，该教师对校长被捕存有质疑，并形容帕斯蒂钗为一个“热情”的人，很容易与任何人相处。

这位不愿透露姓名的老师说，“我真的很震惊，但我仍然不相信真的是他。我想听听警察首先要说的话……这怎么可能？”

泰国警察尚未举行正式的新闻发布会。有消息指出，调查人员目前正向华富里府法院申请逮捕令。