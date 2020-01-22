联合国：世界不平等状况正加剧

（早报讯）联合国指出，世界不平等状况正在加剧，这阻碍了经济和社会发展，而造成这一现象的有技术创新、气候变化等相关因素。

新华社报道，联合国星期二（21日）发布的《2020年世界社会报告：剧变世界中的不平等》指出，自1990年以来，不平等程度在发展中国家和发达国家均有增长，全球70%的人生活在1990年以来收入不平等加剧的国家。

报告说，不平等在个人和国家层面均产生影响。在高度不平等社会，减贫努力收效甚微，贫困人口难以打破贫困带来的恶性循环，这导致经济和社会发展受阻。

报告指出，技术创新、气候变化、城市化和国际移民四大趋势的相关因素成为加剧不平等的原因。

尽管技术创新有希望带来生产率提高和开拓新机会，但它也在造成赢家和输家，加剧了收入不平等，加剧了中等技能岗位消失并造成失业。气候变化加剧了国家间不平等，发展中国家面临更严峻挑战，而在各国内部，贫困和弱势群体面临更多因气候变化带来的风险。

报告预计，在未来30年，大部分人口增长将发生在城市或特大城市，但城市比农村地区更不平等。加强城市管理是减少不平等的关键。报告说，在安全、有序和有规律的条件下，国际移民有助于减少不平等，但阻止非熟练技术移民合法入境、汇款费用高等政策，限制了国际移民减少不平等现象的潜力。