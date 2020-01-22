碧桂园否认裁员 仅依业务与发展“调整人员”

（早报讯）马来西亚柔佛州森林城市的发展商碧桂园管理私人有限公司（CGM）周三（22日）下午发文告澄清，马来西亚媒体指该公司裁员和业绩绩效管理问题的报道并不属实，并促请媒体认真审慎且专业客观报道。

不过，文告并没有具体点出媒体报道失误之处。

据当今大马新闻网报道，碧桂园强调，该公司向来经营健康，且获马来西亚评估机构（RAM）的AA3债券评级；不过，为了深耕和整合马来西亚市场，碧桂园进行内部整合，成立马来西亚和新加坡区域。“这样的区域整合，将使得本公司获得更大的集团支持，同时也会提高管理效率，提升管控力度，促进业务有序发展。”

根据文告，目前，碧桂园全体员工人数逾1500人，其中马来西亚人占80%。可是，文告并没有说明具体的裁员人数。

碧桂园说明，森林城市（Forest City）作为马新区域的重点发展项目，未来一年将会打造产业能力；同时，也要努力扩展新项目，务求“稳中求进”。

因此，碧桂园指出，马新区域管理实施方面，依据该公司的发展规划和重点业务方向，作出组织架构和人员的调整。

碧桂园说：“对于原工作岗位发生变化的员工，我们在尊重法定程序要求及员工本人意愿的前提下，提供了如下解决方案：一、根据员工其实际情况调配到其他适合其技能的部门或项目；二、对于选择离开的员工，在双方达成一致意见后解除劳动关系，并支付给员工一笔补偿，作为我们对员工服务公司的感谢。”

碧桂园说明，业绩绩效管理是现代企业常见的管理手段，严管员工关键指标评估（KPI），并将他们“晋升，降级或因业绩率不达标而离开”，是确保公司持久健康发展的手段。

文告也指，碧桂园每年会依据业务发展方向和行业发展周期，调整不同的人员和资源分配，是房地产的专业和稳健经营的表现。