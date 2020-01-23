古特雷斯：人类面临四大威胁 危及21世纪发展

（早报讯）联合国秘书长古特雷斯表示，人类当前面临四大迫在眉睫的威胁，可能危及21世纪的发展。

新华社报道，古特雷斯22日在纽约联合国总部向联合国大会全体会员国作非正式报告，通报自己在2020年的工作重点。他在报告中列举的四大威胁分别是：

第一，全球地缘战略紧张局势“多年来前所未见”，武装冲突、恐怖主义、核危机、难民和分裂等问题带来巨大风险。第二，气候变化危机，上百万种物种面临灭绝危险，人类正在经历有史以来最热的十年，“我们的星球正在燃烧。”

第三，全球不信任加剧，许多人坚信全球化对他们不利，这使得人们对政治机构的信心下降。第四，数字技术带来消极影响，技术发展影响到许多人就业，仇恨言论通过互联网散播，人工智能技术带来自主武器等令人担忧的产物。

针对这四大威胁，古特雷斯相应提出以下四项解决方案。一是国际社会要采取连贯协调的行动，预防、调停冲突，维持和平、巩固和平，以实现长期发展。

二是大力加强应对气候变化的举措，温室气体的主要排放国应在今年11月第二十六届联合国气候变化大会前，以更大力度减少碳排放。三是要建立公平的全球化，联合国为此启动了可持续发展目标行动十年。

四是必须引导技术向积极方向发展，打击网络犯罪和网络仇恨，将网络空间纳入法治，禁止自主武器等危险的人工智能技术。

古特雷斯说，应对四大威胁必须以保护和促进人权为中心，增进性别平等和青年赋权，同时深化联合国改革。他呼吁全世界的人们参与联合国发起的全球对话，讨论全球合作对建设“我们想要的未来”的作用。