古特雷斯：人类面临四大威胁 危及21世纪发展

文 / 林煇智

发布 / 2020年1月23日 9:02 AM

联合国秘书长古特雷斯在纽约联合国总部向联合国大会全体会员国作非正式报告，通报自己在2020年的工作重点，以及报告中所列举的四大威胁。（路透社）

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（早报讯）联合国秘书长古特雷斯表示，人类当前面临四大迫在眉睫的威胁，可能危及21世纪的发展。

新华社报道，古特雷斯22日在纽约联合国总部向联合国大会全体会员国作非正式报告，通报自己在2020年的工作重点。他在报告中列举的四大威胁分别是：

第一，全球地缘战略紧张局势“多年来前所未见”，武装冲突、恐怖主义、核危机、难民和分裂等问题带来巨大风险。第二，气候变化危机，上百万种物种面临灭绝危险，人类正在经历有史以来最热的十年，“我们的星球正在燃烧。”

第三，全球不信任加剧，许多人坚信全球化对他们不利，这使得人们对政治机构的信心下降。第四，数字技术带来消极影响，技术发展影响到许多人就业，仇恨言论通过互联网散播，人工智能技术带来自主武器等令人担忧的产物。

针对这四大威胁，古特雷斯相应提出以下四项解决方案。一是国际社会要采取连贯协调的行动，预防、调停冲突，维持和平、巩固和平，以实现长期发展。

二是大力加强应对气候变化的举措，温室气体的主要排放国应在今年11月第二十六届联合国气候变化大会前，以更大力度减少碳排放。三是要建立公平的全球化，联合国为此启动了可持续发展目标行动十年。

四是必须引导技术向积极方向发展，打击网络犯罪和网络仇恨，将网络空间纳入法治，禁止自主武器等危险的人工智能技术。

古特雷斯说，应对四大威胁必须以保护和促进人权为中心，增进性别平等和青年赋权，同时深化联合国改革。他呼吁全世界的人们参与联合国发起的全球对话，讨论全球合作对建设“我们想要的未来”的作用。

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