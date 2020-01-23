特朗普赞马斯克是世界上“伟大的天才”

（早报讯）美国总统特朗普称，特斯拉创始人马斯克是世界上“伟大的天才”之一，并将他比作美国著名发明家托马斯-爱迪生。

特朗普周三（22日）接受美国消费者新闻与商业频道（CNBC）采访时表示，马斯克是“我们伟大的天才之一，我们必须保护我们的天才。”

特朗普说：“你知道，我们必须保护托马斯-爱迪生，我们必须保护所有这些人，他们发明了灯泡，车轮和所有这些东西。他是我们非常聪明的人之一，我们要珍惜这些人。”

马斯克本人在2008年的一次采访中曾表示，爱迪生和尼古拉-特斯拉都是他的偶像，但他更喜欢爱迪生。

特朗普对马斯克的评论是在最近特斯拉股价飙升之际发表的，该股自去年9月下旬以来上涨了一倍多，并连创历史新高，其市值已突破1000亿美元。

特朗普在周三的采访中回忆了特斯拉的这些艰难时刻，他说：“倒退一年，他们在谈论这家公司的结束。现在突然之间，他们开始谈论这些伟大的事情。”

特朗普还对马斯克的太空探索技术公司（Space X）在可回收火箭技术方面取得的成就表示惊叹。

特朗普说：“我最近和他谈过，他在做火箭。他喜欢火箭。顺便说一句，他很擅长火箭。我从来没有看到发动机自动降落，没有翅膀，没有任何东西就能着陆。我说我以前从未见过这个。”