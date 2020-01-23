巴勒斯坦总统呼吁法国拯救以巴“两国方案”

（早报讯）巴勒斯坦总统阿巴斯呼吁法国拯救以色列和巴勒斯坦“两国方案”，推动业已中断近六年的以巴和平进程。

据巴勒斯坦通讯社报道，阿巴斯星期三（22日）在约旦河西岸城市拉姆安拉会见到访以巴地区的法国总统马克龙。这是马克龙2017年当选总统以来首次访问巴勒斯坦。

阿巴斯指出，以色列不肯妥协，导致以巴和平进程陷入僵局，美国政府则因对以方过度偏袒而已失去以巴和平进程调解人的资格。

阿巴斯表示，希望“两国方案”能够得到欧洲国家认可，法国承认以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都的巴勒斯坦国，这是拯救“两国方案”的真正出路，“将给予我们人民实现和平与稳定的希望”。

阿巴斯还表示，希望法方和欧洲国家向以方施加压力，确保巴勒斯坦立法委员会选举和总统选举在包括东耶路撒冷在内的巴勒斯坦领土顺利举行。

马克龙重申对以“两国方案”为基础的以巴和平进程的支持，强调法方将继续支持巴勒斯坦人民设立机构、建设经济，以加强两国关系与合作。

以巴和平进程因双方在犹太人定居点等问题上分歧严重而于2014年4月中断。美国政府在以巴问题上“一边倒”支持以方，漠视巴方核心诉求和重大关切，试图以“世纪协议”取代国际社会普遍支持的“两国方案”。