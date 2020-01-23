俄国家杜马一读通过总统《俄罗斯宪法》修正案草案

（早报讯）俄罗斯国家杜马（议会下院）23日在全体会议上一读通过了总统的《俄罗斯宪法》修正案草案。

俄罗斯卫星通讯社报道，俄罗斯总统普京1月20日向国家杜马提交了宪法修正案草案。俄罗斯总统普京1月15日在发表国情咨文时指出，有必要对宪法做出修改。其中，要增加国家杜马任命政府成员的权力。

据普京总统提交的宪法修正案草案，由国家杜马批准总理以及政府成员候选人资格，再交由总统任命。

副总理和各部部长等职务由总理提名，国家杜马批准，由总统和联邦委员会通过协商来确定的部长除外。总统无权拒绝任命获得国家杜马批准的副总理和部长。

据宪法修正案草案，俄罗斯总统必须是年满35周岁、在俄居住至少25年、没有且未曾拥有过外国国籍或外国长期居留权的俄罗斯公民。同一人不能担任总统超过两个任期。

俄罗斯总理、副总理和各部部长必须是年满30周岁、没有外国国籍或外国长期居留权的俄罗斯公民。

俄罗斯总统负责组建国务委员会。国务委员会的地位将在联邦法律中明确。

俄罗斯宪法将规定，最低工资标准不应低于劳动人口最低生活费用，养老金定期指数化也将写入宪法。

议会通过该草案后，将提交全俄投票。拟议宪法修正案工作小组联合主席安德烈•克利沙斯向卫星通讯社介绍称，公民在公投中只能对整个修正案投票赞成或反对。