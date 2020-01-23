日企减少赴武汉出差 口罩厂商订单猛增

（早报讯）鉴于中国湖北省武汉市发生的新型肺炎疫情扩大，日本企业纷纷取消赴当地出差的安排。NTT都科摩、东京电力控股、丰田通商等23日透露，已下令公司内部取消赴中国各地的不紧急的出差。

日本共同社报道，旅行社巨头JTB的旗下公司取消了原计划2月和3月的武汉出发和抵达旅游团。日本国内口罩增产等，影响波及广泛行业。

在武汉设有据点的日企中，设有车载软件设计开发据点的电装公司23日禁止所有员工前往武汉。设有支行的三菱日联银行和瑞穗银行也已通知银行内部尽量不要从日本赴武汉出差。拥有事务所的KDDI（au）命令当地员工待在自己家中。

在武汉没有据点的公司中，神户制钢所、资生堂等也禁止员工前往当地。

中国25日迎来农历春节，访日游客将随之增加，各大百货公司加紧应对，允许店员戴口罩等。大丸和松坂屋在顾客使用的洗手间内放置了消毒液，从22日起写上日语、英语和中文敦促使用。

另一方面，日本最大的口罩生产商尤妮佳公司本月16、17日两天从药妆店等收到的订单数达到平时的10倍左右。原因是日本国内首例患者在15日确认。据称，该公司决定至少1月内实施24小时生产，目前并不缺货。

近年来，许多在日本居住的中国人在春节等回国时常常“爆买”日本产日用品当作土特产，口罩需求或进一步增大。