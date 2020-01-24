孟晚舟首阶段引渡听证结束 法官保留裁决权

加拿大法官在孟晚舟引渡聆讯结束后未作裁决，料今年4月后重启聆讯。

据《星岛日报》今天（24日）报道，加拿大温哥华最高法院对孟晚舟案的引渡听证在当地时间周四（23日）结束，第一阶段引渡听证共为期四天。

法官宣布将保留裁决权（reserve judgement），意味着法官有可能不会在短时间内做出裁决。据分析，法官的裁决可能需要几个月的时间才会出炉。

此次引渡听证聚焦在孟晚舟有没有双重犯罪的问题，即美国对孟晚舟的犯罪指控在加拿大也必须属于犯罪。只有在两国都犯罪的状况下，加拿大才能引渡孟晚舟至美国。

孟晚舟案的起因在于美国指控孟晚舟违反其对伊朗的制裁令。由于加拿大并未如美国对伊朗实施制裁，因此孟晚舟在加拿大并未违反制裁，所以不符合双重犯罪。加拿大检方因此在引渡听证前提出新论点，称孟晚舟涉及金融欺诈；在加拿大金融诈欺也属于犯罪。

这场听证的前两天，孟晚舟的辩护律师的论点是：金融欺诈根本不是整宗案件的核心，美国制裁伊朗才是核心问题所在。只有加拿大也制裁伊朗，金融欺诈才能成立。辩方也称，加拿大如果因此引渡孟晚舟，加拿大的司法独立性恐遭质疑。

第三天的听证由加拿大检方进行陈述，其论点是欺诈就是：欺诈不论地点，也无关加拿大主权。

至于最后一天的听证，孟晚舟的律师称，所谓金融欺诈就是要对某金融机构（HSBC）造成损失。但是加拿大未制裁伊朗，该金融机构在加拿大也没有遭受损失的问题。

孟晚舟的律师也称，美国以金融欺诈指控孟晚舟的做法，让加拿大法庭“蒙羞”（The court is being embarrassed）。

法官最终以保留裁决权为第一阶段的引渡听证画下句号。案件将暂时休庭，预料在4月、6月及9月，将会就合谋逮捕拿孟晚舟的指控，再进行聆讯。