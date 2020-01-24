欧洲议会宪法事务委员会通过“脱欧”协议

英国议会上院周三（22日）通过“脱欧”协议后，欧洲议会宪法事务委员会周四（23日）也通过“脱欧”协议，同意建议欧洲议会全会批准这一协议。

据欧洲议会通报，宪法事务委员会当天以23票赞成、三票反对、零票弃权的表决结果通过“脱欧”协议，意味着“脱欧”协议在欧洲议会过了“第一关”。

通报称，表决前欧洲议会议长萨索利发表一份声明，随后欧洲议会负责协调“脱欧”事务的议员伏思达（前比利时首相）与议员们进行讨论，议题涉及“脱欧”后保护公民权利、“脱欧”整体影响、未来欧英关系等。

通报也称，随着宪法事务委员会通过“脱欧”协议，欧洲议会全会拟于1月29日以“简单多数”机制对协议进行表决。欧盟理事会拟于1月30日以“有效多数”机制对协议进行表决，从而完成欧盟批准“脱欧”协议的法律程序。

去年10月，欧盟与英国约翰逊政府达成“脱欧”协议，主要内容包括取消旨在确保英国北爱尔兰和爱尔兰不会出现“硬边界”的“备份安排”等。英国议会上院周三通过“脱欧”协议相关法案，标志着英国完成了“脱欧”前的所有法律准备。

按照安排，英国将于1月31日“脱欧”，随后进入过渡期（定于今年12月31日结束），暂时维持现状，以便同欧盟就全面贸易关系达成协议。但去年12月约翰逊赢得英国大选后，加入“脱欧”过渡期不得延长的条款，欧英据此必须在11个月内完成贸易谈判，否则过渡期结束英国将面临“硬脱欧”风险。