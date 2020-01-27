土团党改选：三高职料不受挑战

（早报讯）首相马哈迪领导的土著团结党即将举行首次改选，总主席马哈迪、主席慕尤丁和署理主席慕克力等三大高职预料将不会出现竞选，但副主席则可能出现多角战。

土团党总秘书马祖基告诉《星洲日报》：“土团党是个成立三年的新政党，我们希望能巩固这个党。总主席、主席、署理主席职位都不会受到挑战。我也没有听闻任何人有意挑战这三个高职。”

不过据他了解，这次可能有六至七人将角逐三个副主席职位。土团党目前的三名副主席阿都拉昔与阿都拉昔阿沙里，另一个副主席职位则在前副主席哈密达2017年9月退党后悬空至今。

阿都拉昔也是联邦政府的选举改革委员会（ERC）主席，以及前选委会主席。阿都拉昔阿沙里则是雪兰莪主管文化、旅游、马来习俗及遗产事务的行政议员（州内阁部长）。他们都表明将寻求蝉联。

目前已表明将竞选副主席者，包括企业发展部长礼端尤索夫、马六甲主管工业、贸易与投资事务的行政议员莫哈末拉菲，以及人民信托基金局（玛拉）机构主席阿克兰沙慕阿马等。他们都是土团党的最高理事。

土团党改选昨天提名后，支部常年大会必须在2月15日至3月29日之间举行。区部大会必须在4月18日前举行，全国代表大会将从6月25日至29日一连举行四天。