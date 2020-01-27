武汉肺炎 谣言传得比肺炎还快

（早报讯）马来西亚出现四起武汉肺炎确诊病例后，各种谣言传播速度比肺炎病毒还快。例如周一在网上就传出全国五个州属都有人染病的假新闻，迫使当局不得不出面辟谣。

今日谣传出现武汉肺炎的州属，包括马六甲、森美兰、槟城、登嘉楼及彭亨。但这五州其实都没有任何武汉肺炎的确诊病例。

近日传出一名过境马六甲的七岁中国男童疑似感染武汉肺炎病例后，社交媒体周一再传马六甲仁爱医院也出现疑似病例。马六甲主管卫生、反毒及团结的行政议员（州内阁部长）刘志良周一强调，甲州至今没有任何武汉肺炎的确诊或疑似病例。

针对七岁中国男童疑似感染的信息，他说，这名男童曾到马六甲爱极乐某私人医院求医，并在同日转到吉隆坡中央医院检查。“据了解，检验结果呈阴性反应，这表示男童并非患上武汉肺炎。”

至于甲州仁爱医院传出武汉肺炎疑似病例的信息，刘志良表示，甲州卫生局没有接获任何投报，他促请民众勿轻信网上谣言。

此外，森美兰传出芙蓉端姑查化医院出现确诊病例。森美兰卫生局副局长法依昔说，这是假消息，目前森州并没有任何确诊病例。

登嘉楼卫生局长诺阿兹米也否认在登州苏丹诺查希拉有病人感染武汉肺炎。彭亨卫生局局长峇哈里则驳斥有人在推特谣传关丹有人感染武汉肺炎的说法。