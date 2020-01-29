特朗普宣布中东和平计划

美国总统特朗普宣布一项“中东和平计划”。该计划将允许以色列完全控制定居点，并承认耶路撒冷归属以色列，计划还包括建立一个巴勒斯坦国。

综合媒体报道，特朗普总统星期一（27日）在白宫欢迎了以色列总理内坦亚胡，两位领导人星期二（28）公布了这项中东和平计划。内坦亚胡称，这是一项“世纪协议”。

该计划呼吁巴勒斯坦当局在未来四年，满足让美国承认一个独立的巴勒斯坦国所必备的条件，包括放弃恐怖主义、承认耶路撒冷为以色列首都、通过法律铲除腐败，以及制止激进组织圣战组织和哈马斯组织在巴勒斯坦的活动。

周二的新闻会，虽然没有巴勒斯坦官员参加，但阿曼、巴林和阿拉伯联合酋长国的大使都出席了会议。

特朗普说：“我的构想是为双方提供双赢的机会，这是一个现实的两国解决方案，解决了巴勒斯坦人建国对以色列安全的风险。今天，以色列朝着和平迈出了一大步。”

特朗普说：“根据这一构想，耶路撒冷将继续是以色列不分割的首都，这一点非常重要，不分割的首都。”

巴勒斯坦总理阿什提耶回应特朗普中东和平计划时说：“这项协议没有国际合法性和国际法为基础，它以巴勒斯坦人民的民族权利为代价，使以色列拥有它想要的一切。

阿什提耶还说，计划体现在一个以耶路撒冷为首都的独立主权国家，和（其）难民返回的权利中。“这个协议不可能为快速解决问题提供依据。制定这个计划的是一个在严肃和真正的政治进程中失去了作为诚实的中间人的信誉的一方。”

当被问及巴勒斯坦人对协议的看法时，特朗普如是说：“我们认为，我们最终将得到巴勒斯坦人的支持。但是，我们将看到，这将是对每个人的一个巨大的敬意。如果我们看不到呢？生活还照常。”

巴勒斯坦人强烈谴责美国中东和平计划，成千上万的抗议者于周二晚间在加沙游行抗议，激进伊斯兰组织哈马斯表示，将就特朗普的计划作出“激进”回应。