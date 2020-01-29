哈佛科学家被指就其与中国关系向美国防部撒谎

（早报讯）哈佛大学化学系主任被指就与中国合作的“千人计划”向美国国防部撒谎。该计划旨在引进在美国的人才，让中国获得研究成果，以换取实验室资金、薪金和其他利益。

纽约时报报道，美国官员目前正通过访问科学家，调查数百起涉嫌盗窃知识产权的案件，几乎所有涉及的案件都是中国公民或华裔。一些科学家被指在美国政府资助的基础上在中国获得专利，其他人则被指在中国建立秘密复制美国研究成果的实验室。

哈佛大学化学系主任查理斯·李柏（Charles Lieber）是美国一名纳米电子领域的领导级学者。他是其中被指为中国谋利的三名波士顿地区科学家之一。

彭博社报道，波士顿联邦法庭星期二（28日）披露李柏的指控。根据控状，武汉理工大学每月向李柏支付最高5万美元（6万8000新元）的薪水，和每年15万美元（20万）的生活费。他还获得了大学和中国政府的超过150万美元（203万新元）的资助，在武汉理工大学建立实验室，展开研究。

美国检察官雷林在波士顿的记者会上表示，“这不是一个事故或巧合……这是中国为其利益持续吸取美国科学技术所采取的举措的一个小范例。”

检方称，李柏就其与武汉理工大学以及“千人计划”的关联对美国国防部的调查员撒谎。李柏的谎言导致哈佛就其与中国的工作往来向美国国立卫生研究院做出了虚假陈述，因为哈佛收到的拨款需要披露与外国政府的关系。

据报道，李柏在哈佛的个人介绍页面上显示，他是中国化学会的荣誉会士。美国麻萨诸塞州检方办公室的发言人表示，李柏周二上午被捕，稍后将面见联邦地方法官。

哈佛发言人未立即回应置评请求。