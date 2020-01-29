特朗普弹劾案开案陈述结束 控辩双方交叉提问环节将开始

（早报讯）美国国会参议院针对总统特朗普弹劾案的审理星期二（28日）进入第七天。随着辩方特朗普律师团队结束陈述，控方辩方已正式完成针对弹劾案的开案陈述。

中新社报道，在过去几个审理日里，除第一个审理日用于表决审理流程外，在其余审理日里，控辩双方分别用三天的时间用于开案陈述。其中，作为该案控方的众议院弹劾经理团队用时22小时，作为辩方的特朗普律师团队用时12小时。

按照此前表决通过的决议规定，双方开案陈述的时间分别不得超过24小时。

在开案陈述中，“危险”一词成为双方频繁提及的词汇。作为控方的首席弹劾经理、众议院情报委员会主席希夫认为，特朗普“利用总统权力借助外国势力谋求个人利益”的行为威胁到国家安全和选举正当性，如果不将其弹劾，将给宪法规定的“三权分立”制度带来危险。

作为辩方的特朗普律师团队首席律师塞库洛则表示，特朗普并没有“犯罪”，如果仅凭这样“不足的证据”就将其弹劾，将开创“可怕的先例”，是“危险的行为”。他还表示，针对特朗普的弹劾条款必须被驳回，这“符合宪法规定，也符合正义要求”。

此外，双方还表示，希望参议员能放弃党派倾向性，公正无私地进行裁决。

随着双方开案陈述的结束，接下来将进入交叉提问环节。多位参议员当日表示，审理尚未结束，并不着急作决定。