马哈迪：将与中国政府讨论将湖北省马国公民带回国

（早报讯）马来西亚首相马哈迪表示，马来西亚将与中国政府讨论，将身在湖北省，包括武汉市的马来西亚公民带回国。

星洲网报道，马哈迪透露，目前有78名马来西亚人在武汉，他们目前都没有感染到武汉肺炎，但由于武汉封城，因此他们无法回国。

“我们面对的问题是，身在武汉市的马来西亚公民不能离开武汉。我们准备与中国政府讨论，以便将没有生病的马来西亚公民带回国。

“这些马来西亚人回国后，政府将会为他们进行身体检查，如果他们有病，或者他们呆在武汉的时间太久，政府将会把他们隔离14天，之后才能回家，确保他们没有感染病毒。”

马哈迪周三（29日）早上主持内阁会议后，在首相署召开新闻发布会时说，内阁也议决交由外交部与中国政府跟进此事。

他了解到武汉也出现食物短缺的问题，因此马来西亚有意将食物、口罩及手套送往武汉，协助武汉渡过难关，前提是需要获得中国政府的允许。

“我们有兴趣要帮助武汉，如果我们被迫送飞机到中国载回我们的公民，如果中国政府允许，若有我们将带食物、口罩及手套送往武汉，因为那边出现粮食短缺，我们将送口罩及手套到武汉。手套我们一定有。”

询及政府多快能把这些马来西亚公民带回国，马哈迪表示，一切有待中国政府的批准。“日本已把滞留武汉的日本公民带回日本。”

针对卫生部只在入境处设有体温检测器，但出境处却没有一事，马哈迪说：“我们只是担心入境马来西亚的人，而非离开马来西亚的人。我们要防范进来马来西亚的人，如果他们离境，我们不会检测他们。”

提及目前共有多少名武汉人身在马来西亚，以及该如何处置这些人，马哈迪表示，政府没有这方面的数据，仅说，这些人需要回国。“如果有武汉人在马来西亚，他们必须离开，他们不会永远留在马来西亚，他们会离开的。”

马哈迪也表示，目前在马来西亚的7起确诊武汉肺炎病人的情况穏定，他们的情况都没有恶化。

询及政府是采取什么措施限制武汉人入境马来西亚，马哈迪说：“外国游客全部都会出示他们的护照，我们就能辨认他们来自那里，若是来自武汉，我们会阻止他们入境。”