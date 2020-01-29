马国又有4网民涉散播武汉肺炎假消息被捕

（早报讯）随着早前一名网民在雪兰莪州万宜住家被捕之后，马来西亚通讯与多媒体委员会今晚（29日）再宣布逮捕另4名涉嫌散播有关武汉肺炎假消息的网民。

星洲网报道，该委员会发表文告说，在警方配合下，通讯与多媒体委员会今午再逮捕另4名网民，他们疑涉嫌散播武汉肺炎有关的假消息。

警方及通讯与多媒体委员会于今天上午11时至下午5时，分别展开的突袭行动中，逮捕4人以录取口供。“他们包括2人在马六甲被捕，各1人分别在吉打及槟州落网。”

文告说，一名49岁、吉打州亚罗士打网民（兼职补习老师）于本月25日，将一则与武汉肺炎有关的假消息上传到社交媒体面簿，因而在中午12时被捕。

此外，两名来自马六甲从事药剂行助理的25和30岁网民，由于在本月26日上传假消息到社交网面簿，在今午约4时分别在甲州柏灵玉及万里茂被捕。

“另一名24岁学院生，于本月27日上传假消息至推特账号，则于今午约4时15分在关丹被捕。”

文告说，当局从上述4人身上充公4台手机、5张Sim卡及2张记忆卡以助查此案。

当局是援引1998年通讯及多媒体法令第233条文调查上述4人，一旦罪成，被告可被罚款最高5万令吉，或监禁不超过一年或两者兼施；若重犯则每天可被罚款1000令吉。

通讯与多媒体委员会与警方，将继续展开严厉的执法行动，以对付任何散播假消息的不负责人士，以维护社会的安宁与公共秩序。