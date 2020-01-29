云顶澄清没武汉肺炎病例 度假村正常运作

（早报讯）马来西亚云顶世界周三（29日）强调，迄今为止，云顶世界度假村中没有任何人被诊断出感染了病毒，度假村也继续正常运作。

武汉肺炎疫情假消息满天飞，目前有一则贴文指武汉肺炎已经蔓延至彭亨州文冬，多达66人受感染，甚至劝请民众勿到云顶。

对此，云顶世界发表文告说，云顶世界已经根据国际健康和安全规范采取全面及适当的预防措施，保护所有客户和员工，以减少新型冠状病毒（武汉肺炎）的传播风险。迄今为止，度假村中没有任何人被诊断出感染了病毒，度假村也继续正常运作。

文告指出，目前已成立由高级管理人员组成的应变小组，每天进行两次情势监测，以在任何时间、任何地点采取必要的措施。

文告指出，整个度假村内的员工出入口、缆车站、检查站及各种设施主要出入口均已采用了红外线热扫描仪。任何被检测到体温高于38度的人士将被要求前往指定的隔离室，云顶世界的医生将为他们提供免费的咨询。

在整个度假村的周围，包括公共区域及工作岗位，都全面放置了消毒液。度假村的清洁程序已经被加强，清洁次数也被增加。同时，度假村内所有的电梯按钮均已密封，清洁次数也被提升。

另一方面，近期从马来西亚以外的任何国家/地区回国的任何员工，在其被允许返回工作岗位之前，将由云顶世界内部合格的医生和护士进行检查，并鼓励情况允许的员工居家办公。

“在包括天城室内主题乐园在内的所有主要景点中，都必须遵守世界级主题公园的国际健康和安全规范，并维持本已严格执行的卫生制度。”