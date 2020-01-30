贸易逆差减少 美国经济第四季度增长2.1%

（早报讯）在2019年底，美国消费者支出有所放缓，商业投资继续减弱，但贸易逆差减少和住房建设加快帮助经济增长保持稳定。

根据商务部周四公布的数据，去年第四季度国内生产总值折合年率连续第二个季度增长2.1%。彭博对经济师进行调查得到的预测中值为增长2%。消费支出减速至1.8%，低于预期，并且增速为第一季度以来最低。商业投资连续第三个季度下降，持续时间是上次经济衰退以来最长。

彭博社报道，受到密切关注的潜在需求指标以一年来最慢的速度增长。第四季度，对国内购买者的所谓最终销售（不包括GDP中波动较大的贸易和库存）增长了1.6%。如果不包括政府采购，最终销售仅增长1.4%，为四年来最低增速。

商业投资进一步下降并导致就业增长和消费者支出减弱，依然是经济所面临的风险，而波音公司737 Max停产至少在上半年会给经济造成压力。尽管如此，健康的就业增长，低廉的借贷成本，以及美国与中国达成贸易协议后全球制造业企稳的迹象，都表明经济增长将得以保持。

消费增长放缓符合美联储决策者发出的信息。在为期两天的政策会议于周三结束时，美联储在政策声明中将家庭支出增长的描述从“强劲”弱化为“温和”，同时指出“企业固定投资和出口仍然疲软”。